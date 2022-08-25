Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün telefon görüşmesi yaptı. Biden, Zelenskiy'yi, Ukrayna'nın bağımsızlık günü sebebiyle kutladı.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna halkının 6 aydır gösterdiği direnci hayranlıkla izlediğini dile getirerek "Size desteğimiz sürüyor" dedi. Joe Biden, dün duyurulan 3 milyar dolar da dahil devam eden güvenlik yardımları konusunda Zelenskiy'ye bilgi verdi.

RUSYA'YA "NÜKLEER" ÇAĞRI

İki lider, bütün dünyanın diken üstünde durmasına sebep olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni de konuştu. Biden ve Zelenskiy, santralin bütün kontrolünün Ukrayna'ya ve UAEA'ya verilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

"NÜKLEER SANTRAL SAVAŞ ALANI OLMAMALI"

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu görüşme sonras basın toplantısı düzenledi. Jean-Pierre "Bir nükleer santral hiçbir zaman bir savaş alanı olmamalı. Rusya, santralin çevresinde askerden arındırılmış bölge kurulmasına razı olmalı ve en yakın zamanda burayı UAEA'nın uluslararası güvenlik denetimine bırakmalı" diye konuştu.

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