Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle dev bir enerji krizi ile boğuşan Avrupa’da şimdi de grev kâbusu yaşanıyor. Avrupa genelinde rekor seviyede yükselen enﬂasyona karşılık ücretlerde enﬂ asyon kadar artış yapılmayınca hava yollarında, demir yollarında, limanlarda grevler birbirini izledi. Sağlık çalışanları ve öğretmenler iş bırakacak, otobüs ve taksi sürücüleri de çalışmayacak. Bunları, peş peşe diğer sektörlerin de izlemesi bekleniyor. İngiltere’de birçok sektörde ücret zammı yapılmaması ve bazılarında da enﬂasyonun altında teklif edilen maaş zamları sebebiyle birçok sektör grev kararı aldı. Metro çalışanları, otobüs ve taksi şoförleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları grev kararı aldı. Ücretin yanı sıra işçilerin emeklilik hakları konusunda da talepleri var.

Almanya’da tatil dönemine rağmen 27 Temmuz’da Lufthansa Hava Yolları yer personeli ücret artışı talebiyle uyarı grevine gitti. Münih ve Frankfurt Havalimanları kilitlendi. 1.000’in üzerinde uçuş iptal edildi, 134 bin yolcu etkilendi. Grev 35 milyon avroya mal oldu. Ülkede Cockpit Birliği Sendikası da üyelerini greve çağırdı. İspanya’da hava yollarındaki grev ülke turizmini sarsıyor. İrlanda şirketi Ryanair ile Easyjet hava yolları çalışanlarının başlattığı, Iberia Express’in katıldığı grevden dolayı çok sayıda uçuş iptal edildi, yüzlercesi rötarlı uçabildi. Çalışanlar pazartesi-perşembe günleri grevde. İsviçre’de hava yolu çalışanları, salgında düşürülen maaşlarının tekrar eski seviyesine getirilmesi için 12 Ağustos’tan bu yana hafta sonu grevde. Hollanda’da demir yolu çalışanları ücret artış talepleri reddedildiği için grev kararı aldı. Hollanda Devlet Demir Yolları çalışanları ücretlerine 100 avro zam istemiş ama reddedilmişti.

TARİHİ MEYDANLAR ÇÖPE TESLİM

İngiltere'de yük taşımacılığındaki en önemli limanlardan olan Felixstowe'un 1.900 çalışanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da temizlik işçilerinin grevi sürerken, ceza avukatları da İngiltere ve Galler'de 5 Eylül'den itibaren süresiz iş bırakacak. Birleşik Krallık'ta posta servisi ve telekomünikasyon sektörü çalışanları da gelecek günlerde iş bırakacak. İskoçya'da da sağlık çalışanları grev kararı aldı.

İngiltere’de demiryolu işçileri greve gitti: Seferlerde aksamalar yaşanıyor İngiltere’de 5 bin demiryolu işçisi ücret artışı talebiyle greve gitti. Birçok tren hattında grev nedeniyle aksamalar yaşandı.

İtalya havayolu çalışanları greve gitti: 4 saatte 500 uçuş iptal edildi İtalya’da çalışma koşulları ve sektördeki asgari ücretle ilgili şikayetleri olan havayolu çalışanlarını greve gitti. 4 saatlik grevin ardından 500 uçuş iptal edildi.

İşçilerin grevi Brent petrolü ateşledi: Tekrardan 110 doların üzerine çıktı! Brent petrolün fiyatı ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları) Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen Brent petrol atılan müzakere adımlarıyla düşüşe geçmişti. 105 dolara kadar gerileyen Brent petrol Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırım adımları ve Norveç’teki petrol ve gaz işçilerinin greviyle tekrardan yükselişe geçti. Rusya’dan sonra Avrupa’nın yeni petrol tedarikçisi olmak isteyen ülkede üretimin durması piyasayı dara soktu. Grevin bitip bitmeyeceği henüz bilinmezken artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıtta zam beklentilerini artırdı. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol neden yükseliyor? İşte Brent petrolde son durum…