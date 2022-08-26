Türkiye Gazetesi

Taliban hükümet sözcüsü geçen ay Kabil’deki evinde CIA’nin SİHA’lı saldırısıyla öldürüldüğü açıklanan Mücahid, el-Zevahiri'nin olay yerinde cesedini aramaya devam ettiklerini açıkladı. Zevahiri, Usame bin Ladin ile birlikte El-Kaide'nin iki kurucusundan biriydi.

Temmuz ayında, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından düzenlenen SİHA’lı saldırıyla Afganistan’ın başkenti Kabil’de öldürüldüğü belirtilen El-Kaide terör örgütünün lideri Eymen el-Zevahiri’yle ilgili Taliban’dan ilginç bir açıklamada bulundu.

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, tüm aramalarına rağmen Eymen el-Zevahiri’nin bedenini bulamadıklarını kaydetti. Sözcü Mücahid cesedi bulmak için araştırmaya devam edildiğini de belirtti. Eymen el-Zevahiri, Usame bin Ladin ile birlikte El-Kaide’nin iki kurucusundan biriydi.

Taliban dünyaya seslendi: Tek başımıza yönetemiyoruz Peş peşe yaşanan afetler Afganistan'ı zor duruma düşürdü. Taliban, sel ile mücadele için dünyadan yardım istedi.

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