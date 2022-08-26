Türkiye Gazetesi

Etrafında çatışmaların olduğu Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili endişeler sık sık dile getiriliyor. Zaporijya’nın güvenlikli şekilde çalışmaya devam etmesinin destekleyici elektrik gücüne bağlı olduğunu belirten Zelenskiy, tehlikenin şimdilik geçtiğini söyledi.

Santral çevresindeki çatışmalar sebebiyle aynı gün erken saatlerde bazı bölgelerde küçük çaplı yangınlar çıkmış; elektrik hatları zarar görmüş ve elektrik akımı kesintiye uğramıştı.

Avrupa’daki en büyük nükleer santral olan Zaporijya Rusya’nın kontrolüne geçtiğinden bu yana birçok uluslararası kurum ve lider, ciddi bir nükleer tehlike endişesi olduğunu söylüyor.

Rusya, Ukrayna’yı santrali hedef almakla suçlarken Ukrayna da Rusya’nın santrali askeri üs olarak kullandığını savunuyor. Perşembe geç saatlerde bir açıklama yapan Zelenskiy, “Dizel jeneratörler devreye sokulmuş olmasaydı; elektrik gider gitmez santraldeki çalışanlarımız müdahale etmeseydi; şu an bir radyasyon kazasının sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor olurduk.” dedi.

Çarşamba günü çıkan yangınlar birlikte dün erken saatlerde hatların zarar görmesiyle birlikte çalışan iki güç ünitesinin şebekeyle bağlantısı geçici olarak kesilmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) “Nükleer güvenlik için santral dışından gelen güvenlikli bir elektrik desteği şart” açıklaması yapmıştı.

Zelenskiy yangın için Rus bombardımanını suçlarken bölgeye Moskova tarafından atanan yönetici Yevgeny Balitsky, Ukrayna güçlerinin açtığı ateşin yangına sebep olduğunu savundu.

Bir süre elektrik bağlantısı kesilmiş olsa da alınan önlemler neticesinde Zaporijya’daki radyasyon seviyesi normalin üzerine çıkmadan tehlike atlatıldı.

Nükleer santral Ukrayna’nın elektriğinin beşte birini sağlıyor. Mart başından bu yana Rusya’nın kontrolünde olan Zaporijya’daki santrali Ukraynalı operatör ve teknisyenler çalıştırmaya devam ediyor.

Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk defa kesildi Dünyanın en büyük 10 nükleer santrali arasında bulunan Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesinin ilk kez koptuğu belirtildi.

Zaporijya krizi büyüyor: Rusya'dan BMGK’ya acil toplantı çağrısı! Rusya'nın işgalindeki Zaporijya Nükleer Santrali için tehlike sürüyor. Hem Ukrayna hem de Rusya karşıklık olarak Nükleer Santral'e saldırı iddialarında bulunurken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy konuyla ilgili, BM'yi acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Rusya Zaporijya Nükleer santrali için kararını açıkladı: Askerler çekilmeyecek Ukrayna’da dün gerçekleşen tarihi zirvede Zaporijya Nükleer Santrali konusu da ele alındı. Santralin etrafında yaşanan çatışmalar nedeni ile endişelerin dile getirildiği açıklamalara Rusya’dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Nechayev, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin silahsızlandırılması çağrılarını reddederek, “Silahsızlandırma santrali daha da savunmasız hale getirir” dedi.