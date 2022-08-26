Türkiye Gazetesi

İngiltere'de enerji fiyatlarını düzenleyen kurum olan Ofgem'den yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, ülkede şirketlerin hane halkının yıllık enerji faturalarının toplamında uygulayabilecekleri üst limitin 1971'den 3 bin 549 sterline çıkarıldığı duyuruldu.

KIŞIN FİYATLARDA CİDDİ ARTIŞ OLABİLİR

Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocakta uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edildi.

Enerji sektörü araştırma şirketi Analysts Cornwall Insight, İngilitere'de ocakta hane halkının toplam enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin 5 bin 386 sterline ulaşabileceğini bildirdi.

Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25’ten yüzde 1,75’e yükseltmişti.

Romanya'da enerji krizi: Fabrika üretimi durdurdu Romanya’nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu. Çalışanların iş sözleşmelerinin bu süre içinde askıya alındığı ve yürürlükteki yasal hükümler ile toplu iş sözleşmesine göre maaşlarının yüzde 75'inin ödeneceği belirtildi.

Almanya enerji krizine karşı alarmda: Türk firmalara soba siparişi yağıyor Enerji krizine çözüm arayışında olan AB ülkeleri elektrikli sobalara yönlendi. Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı.

Enerji krizi AB’yi böldü 2021 içerisinde Rusya’nın, gaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığı Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke doğalgaz kullanımını azaltmayı hedeﬂiyor.