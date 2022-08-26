Dünyanın en havalı caddeleri Time Out tarafından seçildi ve en üst sırayı Kanada'nın Montreal kentindeki hareketli Rue Wellington alıyor. İkinci sırada Melbourne'ün Gertrude Caddesi yer alıyor.

Medya şirketi Time Out, 'dünyanın en havalı sokakları' listesini neye göre ve nasıl belirlediklerini de açıkladı. Bir anket ile 20 binden fazla katılımcının düşüncelerini alan şirket, aynı zamanda Time Out'un küresel editör ekibinin düşüncelerini de aldı. Şirket, listede yer verdiği 33 sokağın, 'küresel olarak şehirlerin kültürel açıdan en canlı ve dinamik' sokakları olduğunu ifade etti.

Rue Wellington, Montreal, Kanada Gertrude Street, Melbourne, Avusturalya Great Western Road, Glasgow, İskoçya Yongkang Street, Taipei, Tayvan Værnedamsvej, Kopenhag, Danimarka Karangahape Road, Auckland, Yeni Zelanda Tai Ping Shan Street, Hong Kong, Çin Yaowarat Road, Bangkok Oranienstrasse, Berlin, Almanya Hayes Street, San Francisco, ABD Avenida Ámsterdam, Mexico City, Meksika Kolokotroni, Atena, Yunanistan Virgil Avenue, Los Angeles, ABD Ossington Avenue, Toronto, Kanada Via Provenza, Medellín, İspanya Calle Ocho, Miami, ABD Deptford High Street, Londra Praça das Flores, Lizbaon, Portekiz Oxford Street, Akra, Gana Wentworth Avenue, Şikago, ABD Cutting Room Square, Manchester, İngiltere Capel Street, Dublin, İrlanda Jumeirah Beach Road, Dubai Enmore Road, Sydney, Avusturalua Kagurazaka, Tokyo, Japonya Kloof Street, Cape Town, Güney Afrika Süleyman Seba Caddesi, İstanbul Calle Echegaray, Madrid, İspanya MacDougal Street, New York, ABD Carrer del Comte Borrell, Barselona Newbury Street, Boston, ABD Colaba Causeway, Mumbai Everton Road, Singapur

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