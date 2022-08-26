Dünyanın en havalı caddeleri Time Out tarafından seçildi ve en üst sırayı Kanada'nın Montreal kentindeki hareketli Rue Wellington alıyor. İkinci sırada Melbourne'ün Gertrude Caddesi yer alıyor.

Medya şirketi Time Out, 'dünyanın en havalı sokakları' listesini neye göre ve nasıl belirlediklerini de açıkladı. Bir anket ile 20 binden fazla katılımcının düşüncelerini alan şirket, aynı zamanda Time Out'un küresel editör ekibinin düşüncelerini de aldı. Şirket, listede yer verdiği 33 sokağın, 'küresel olarak şehirlerin kültürel açıdan en canlı ve dinamik' sokakları olduğunu ifade etti. 

  1. Rue Wellington, Montreal, Kanada
  2. Gertrude Street, Melbourne, Avusturalya
  3. Great Western Road, Glasgow, İskoçya
  4. Yongkang Street, Taipei, Tayvan
  5. Værnedamsvej, Kopenhag, Danimarka
  6. Karangahape Road, Auckland, Yeni Zelanda
  7. Tai Ping Shan Street, Hong Kong, Çin
  8. Yaowarat Road, Bangkok
  9. Oranienstrasse, Berlin, Almanya
  10. Hayes Street, San Francisco, ABD
  11. Avenida Ámsterdam, Mexico City, Meksika
  12. Kolokotroni, Atena, Yunanistan
  13. Virgil Avenue, Los Angeles, ABD
  14. Ossington Avenue, Toronto, Kanada
  15. Via Provenza, Medellín, İspanya
  16. Calle Ocho, Miami, ABD
  17. Deptford High Street, Londra
  18. Praça das Flores, Lizbaon, Portekiz
  19. Oxford Street, Akra, Gana
  20. Wentworth Avenue, Şikago, ABD
  21. Cutting Room Square, Manchester, İngiltere
  22. Capel Street, Dublin, İrlanda
  23. Jumeirah Beach Road, Dubai
  24. Enmore Road, Sydney, Avusturalua
  25. Kagurazaka, Tokyo, Japonya
  26. Kloof Street, Cape Town, Güney Afrika
  27. Süleyman Seba Caddesi, İstanbul
  28. Calle Echegaray, Madrid, İspanya
  29. MacDougal Street, New York, ABD
  30. Carrer del Comte Borrell, Barselona
  31. Newbury Street, Boston, ABD
  32. Colaba Causeway, Mumbai
  33. Everton Road, Singapur

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