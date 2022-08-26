Türkiye Gazetesi

İngiltere’de uzun süren hastalıktan sonra 11 Mayıs 2022’de 82 yaşında ölen emekli bankacı Robert Furniss Riding, 1,5 milyon sterlin (32 milyon TL) değerindeki klasik araba koleksiyonunu İngiltere Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu'na (RNLI) bırakmıştı. Arabalar, açık artırmayla satılmak üzere Duxford'daki İmparatorluk Savaş Müzesi'ne gönderildi. 1924 ila 1991 yılları arasındaki arabaların fiyatları 6.000 sterlin (130.000 TL) ve 350.000 sterlin arasında değişiyor. Rolls-Royce, Daimler ve Bentley marka araçları da içeren koleksiyonun yedisi birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki dönemden, geri kalanı ise 1953 ile 1991 yılları arasından.

Müzayedenin kıran kırana geçeceği ve tüm dünyadan katılım olacağı düşünülüyor. Müzayedeyi düzenleyenlerden Paul Cheetham, “Bu muhteşem seçim, Riding'in 20. yüzyılın doksan yılını kapsayan geniş kapsamlı zevkinin kanıtıdır. Geçen yüzyılın en çok aranan arabalarının en iyilerinden bazılarının muhteşem bir kesiti. Bunların satışı, İngiltere’nin en sevilen kurumlarından biri olan RNLI'ye fayda sağlayacak” dedi. H&H kurumu tarafından düzenlenecek müzayede 19 Ekim 2022’de yapılacak.

1990’da İskoçya Kraliyet Bankası’ndan erken emekli olan Riding, kalan ömrünü klasik araba koleksiyonuna vermişti.

İngiltere’de endişelendiren uyarı: Kışın fiyatlarda ciddi artış olabilir İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükselerek ailelere daha fazla sefalet oluşturacak.