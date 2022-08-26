Türkiye Gazetesi

Filipinler'de Manila'nın güneyindeki Batangas eyaleti açıklarında içinde 82 kişinin bulunduğu bir feribot, limana yaklaştığı sırada alev aldı. Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Commodore Armando Balilo, feribotta 34 mürettebat, 48 yolcunun yer aldığını ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Balilo, feribotta ayrıca 15 aracın bulunduğunu ifade etti. Şu ana kadar 73 kişi kurtarılırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Filipinler'de feribotta yangın: 1 ölü, 1 kayıp Filipinler’de feribotta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi denizde kayboldu.

Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı Filipinler’de bir feribotta çıkan yangın nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı.