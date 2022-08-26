Türkiye Gazetesi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyada, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili açıklama yaptı.

Durumu "aşırı derecede endişe verici" şeklinde niteleyen Borrell, Rusya'nın hasarlı elektrik hatlarının tamirini ve santralin Ukrayna elektrik sistemine tam olarak bağlanmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Borrell ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının tesise gitmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Biden ve Zelenskiy'den Putin'e 'nükleer' çağrı: Kontrolü Ukrayna'ya ver ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları konuştu. İki lider, Rusya'nın santralden çekilmesini istedi.

Ukrayna 'ilk kez oluyor' diyerek duyurdu: Nükleer santralin elektriği kesildi Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinin ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nin, tarihte ilk kez elektrik bağlantısının kesildiği bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk defa kesildi Dünyanın en büyük 10 nükleer santrali arasında bulunan Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesinin ilk kez koptuğu belirtildi.