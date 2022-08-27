Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Avrupa Parlamentosu, AB'nin sıfır emisyon politikası çerçevesinde 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve haﬁf ticari araçların satışını yasaklayan Avrupa Komisyonunun tekliﬁ ni onaylamıştı. Avrupa Birliği Komisyonunun bu yasak kararına destek gelmeye devam ediyor. Kaliforniya eyalet yetkilileri 2035 yılına kadar benzinle çalışan yeni arabaların satışını yasaklayacak, türünün ilk örneği bir kuralı onaylamak için oy kullandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından iki yıl önce bir yürütme emriyle önerilen yasak ile ilgili Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu planın yol haritasını tamamladı. Yeni kurala göre otomobil üreticilerinin 2026’ya kadar Kaliforniya’da satacağı araçların yüzde 35’i sıfır emisyonlu araçlar olmalı. Bu oran 2030’a kadar yüzde 68’e yükseltilecek, 2035’te ise yüzde 100’ü sıfır emisyonlu olacak. Kurallar kullanılmış araçları etkilemeyecek ve yollarda kalmalarına izin verecek.

CARB üyesi Daniel Sperling, uygulamanın 2026’da yürürlüğe gireceğini söyledi. Diğer eyaletlerin de benzer kararlar alması bekleniyor. Colorado ve Minnesota’nın yanı sıra Kuzeydoğu ve Batı kıyısındaki eyaletler dâhil olmak üzere 15 eyaletin, Kaliforniya’nın sıfır emisyonlu araç düzenlemelerini takip edeceği bildiriliyor. Öte yandan Güney Çin Denizi’nde yer alan Hainan adasında da 2030 yılından itibaren benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanacağı açıklanmıştı.

Karbon emisyonu bisikletle azaltılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.