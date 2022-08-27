Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden biri de enerji krizi olarak etkisini gösteriyor. Avrupalılar enerji tüketimini azaltmaya çalışıyor ama faturalar yükselmeye devam ediyor. Reuters'tan yer alan habere göre, toptan gaz ve elektrik fiyatları yükselirken, Avrupa'da milyonlarca insan gelirlerinin rekor bir miktarını enerjiye harcıyor.

İngiltere'nin doğusundaki Grimsby kasabasında, İngiltere bu yaz rekor bir sıcak dalgası altında bunalmasına rağmen fiyatlar nedeniyle soğutma fanını çalıştırmayanlar var.

Ukrayna'daki savaş, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve koronavirüs pandemisinin ardından gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatları hızla yükselirken, diğer Avrupa ülkelerindeki vatandaşlar da gönüllü olarak tüketimi kısmak için harekete geçiyor.

Gösterge Avrupa gaz fiyatı son 12 ayda %550 arttı. Düzenleyici Ofgem Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiliz tüketiciler için enerji maliyetinin Ekim ayına göre %80 artacağını ve yıllık ortalama hane faturalarının 3.549 sterline (4.188 $) çıkacağını söyledi.

Avrupa hükümetleri yardım sunmak için harekete geçti, ancak veriler yardımın haneler için önemli bir fark oluşturmadı. Carbon Brief'in resmi verilerine göre, bu kış İngilizler, hane gelirlerinin ortalama %10'unu gaz, elektrik ve diğer ısıtma yakıtlarının yanı sıra başta benzin ve dizel olmak üzere yerli araç yakıtlarına harcayacak ve bu rakam 2021'deki miktarın iki katı.

Bu, mevcut enerji krizini 1970'ler ve 1980'lerdekinden daha şiddetli hale getiriyor. Bir petrol üreticisinin petrol ambargosu ve 1979'daki İran devrimi, Batı'daki benzin istasyonlarında elektrik kesintilerine ve uzun kuyruklara neden oldu. 1982'de bu krizin zirvesinde, Birleşik Krallık'taki insanlar gelirlerinin %9,3'ünü enerjiye ödediler.

Birleşik Krallık yardım kuruluşu Ulusal Enerji Eylemi (NEA), İngiltere'nin geçen Ekim ayında 4,5 milyon olan sınırının arttığı Ekim ayından sonra 8,5 milyon Birleşik Krallık hanesinin yakıt yoksulluğu içinde olabileceğini tahmin ediyor.

NEA ve diğer İngiliz hayır kurumlarına göre, bir hane, düşük gelirliyse ve gelirinin %10'unu veya daha fazlasını enerjiye harcaması gerekiyorsa, yakıt yoksulluğu içinde yaşıyor olarak tanımlanır. Tanım gayri resmi olarak diğer Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır. NEA'da politika ve savunuculuk direktörü Peter Smith, "Gördüğümüz enerji faturalarındaki artış tamamen emsalsiz" dedi.

"Düşük gelirli hanelerin orantısız bir şekilde gelirlerinin daha fazlasını enerjiye harcamasının bu tarihsel eğilimlerinin hala çok belirgin olduğunu düşünüyoruz."

Financial Fairness Trust tarafından yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'taki hanelerin üçte birinin ocak ve fırın kullanımını azalttığını, üçte birinin aldıkları duş sayısını azalttığını ve yarısının evlerindeki sıcaklığı düşürdüğünü gösterdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından sağlanan hanehalkı için enflasyona göre düzeltilmiş bir endekse göre, 2022'nin başlarında önde gelen Avrupa ekonomilerinin çoğunda aileler için gaz fiyatları 1970'ler, 1980'ler ve 2000'lerdeki önceki krizlerin zirvesini aştı.

Avrupa’da enerji pahalanıyor tedbirler peş peşe alınıyor Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan enerji krizini haﬁfletmek için fatura desteği, doğrudan ödeme, sübvansiyon ve vergi indirimi gibi çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasasını vurdu: Asya ve Avrupa karanlıkta kalabilir Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğal gaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta megavatsaat başına 128,31 avro iken, eylül vadeli kontratların fiyatı dün 292,15 avro oldu. Kömürün tonu ise 376,95 dolara yükseldi. Asya ülkelerinde de fiyat artışları, yüksek talep ve yetersiz arz gibi problemleri ortaya çıkardı.