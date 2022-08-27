Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürdü. Afrikalı gençlerin Fransa karşıtı fikre kapılmamaları çağrısında bulunan Macron, "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, inkar edilse de 5 yıldır Afrika kıtası ve gençliğine yönelik yeni bir politika yürüttüğünü söyledi. Macron, Fransa'nın Afrika'ya yönelik geçmişi nedeniyle eleştirildiğini ancak zaman alsa da kıtada ülkesine yönelik güven inşa edeceklerini savundu.

MANİPÜLASYON YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa'nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron, "aşırı sağcı" aktivistlerin Fransa düşmanlığı yaptığını ve bunu yaydığını iddia etti. Macron, ayrıca, " Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." diye konuştu.

AFRİKALI GENÇLERİ UYARDI

Fransız Cumhurbaşkanı, Afrikalı gençlerin kendisine sorunları basitçe açıklaması gerektiğini ve Fransa karşıtı fikre kapılmalarının doğru olmadığını belirtti. Macron, "Belki de atalarınızın ve ebeveynlerinizin mücadelesi buydu ama şimdi Afrika'da size (Fransa hakkında) mesnetsiz şeyler öğretiliyor. Yanlış." ifadelerini kullandı. Sorunların karşılıklı konuşarak aşılacağını savunan Macron, kendisinin Afrika'yı sömüren ailelerden ve nesillerden birine ait olmadığını ancak bu meseleyi çözmeye çalıştığını anlattı.

CEZAYİRLİLERE VİZE KONUSUNDA ESNEK KOŞULLAR

Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir vatandaşlarının Fransa'ya yasal yollarla girmesi için daha esnek koşulların sağlanması konusunda anlaştıklarını söyleyen Macron, yasa dışı göçle mücadele konusunda da Cezayir yönetimiyle ortak iradeyi paylaştıklarını vurguladı. Macron, öte yandan ikili ilişkilere katkı sağlayan sanatçılar, sporcular, girişimciler ve siyasetçilerin yanı sıra fertlerinden birinin çifte vatandaşlığı bulunan ailelerin Fransa'ya girişi için kolaylık sağlanması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Macron, Cezayir gazı hususunda İtalya ile rekabet halinde olmadıklarını ifade etti. Macron, Cezayir'in ulusal enerji şirketi Sonatrach ile Fransız TotalEnergies arasındaki ortaklığı daha da sağlamlaştırmak istediklerini belirtti.

FRANSA'NIN CEZAYİR GAZI İHTİYACI

Öte yandan, Cezayir'in Avrupa'ya yönelik gaz akış kapasitesi kararını memnuniyetle karşıladığına değinen Macron, Fransa'nın enerji çeşitliliğinde gazın yüzde 20'lik dilime sahip olduğunu, Cezayir gazının ise bu oran içinde yüzde 8-9'u kapsadığını aktardı.

‘FRANSA'NIN CEZAYİR GAZI DİLENMEYE GİTTİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL’

Macron, Fransa'nın Cezayir gazı dilenmeye gittiği iddialarının doğru olmadığını savunarak, halihazırdaki gaz stoklarının yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktığını anımsattı. "Görüyorsunuz, Cezayir gazının, durumu değiştirebilecek konumda olduğu ülkelerin durumunda değiliz." diyen Macron, Cezayir gazı hususunda İtalya ile rekabet halinde olmadıklarını ifade etti. Macron, Cezayir'in ulusal enerji şirketi Sonatrach ile Fransız TotalEnergies arasındaki ortaklığı daha da sağlamlaştırmak istediklerini belirtti.

"KİM BAŞA GELİRSE GELSİN İNGİLTERE, FRANSA'NIN DOSTU OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

Öte yandan, İngiltere'nin başbakan adayı Liz Truss'ın, kendisine yönelik yorumunu değerlendiren Macron, kim başa gelirse gelsin İngiltere'nin Fransa'nın dostu olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğine işaret etti. Macron, İngiliz yöneticilerin yaptığı küçük hatalara rağmen Fransızlar ve İngilizlerin dost iki ulus olduğunu savundu.

Cezayir, 15 Temmuz Cuma günü "2022 sonuna kadar İtalya'ya 4 milyar metreküplük ilave doğal gaz pompalama kararı aldığını ve gelecekte bunun 6 milyar metreküpe ulaşacağını" duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri bitti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini" belirterek bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu. Macron küresel ısınma ve Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarının dünyayı nasıl etkilediğine yönelik açıklanmalar yaptı.

Fransız vekilden Macron'a 'beceriksiz' tepkisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaştırdı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tatildeki fotoğrafları ile Fransız milletvekili François Asselineau'nun hedefi oldu. Asselineau Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde diplomatik temaslarını içeren fotoğraflarını, Macron'un tatil pozları ile kıyaslayarak Macron'un 'yalancı ve beceriksiz bir lider' olduğunu söyledi.