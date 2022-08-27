Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 6 ayı geride bıraktı. Binlerce kişinin öldüğü savaşta birçok ülkenin yaptırımların odağında olan Rusya, birçok Avrupa ülkesine gazı kısarak karşılık verdi.

Rusya yeni bir krizin fitilini ateşledi verdi ve Avrupa’ya gaz akışını kısıtladı.

AVRUPA’DAN TASARRUF PLANLARI

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gaz akışı kesilen ülkeler, acil durum planını devreye soktu. Buna göre ilk olarak alınacak tasarruf tedbirleri belirlendi. Soğuk suyla duş almak, hatta duş yerine ıslak bez kullanmak ve çocukları okula 2 kat fazla kazakla göndermek gibi tuhaf önlemler ele alındı…

Avrupa’nın bu önlemleri genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğü de konuşuluyor.

RUSYA FAZLA GAZI YAKIYOR

Gaz krizi bir yana Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir tesisten gelen görüntüler ise hem Avrupa hem de bilim insanlarını kızdırdı. Rystad Energy, Rusya'nın söz konusu tesiste her gün 10 milyon dolar değerindeki gazı yaktığını iddia etti.

Bölgeyi inceleyen araştırmacılar, haziran ayından bu yana tesisten yayılan ısıda önemli bir artış kaydederken; gelen uydu görüntüleri ortaya çıkardı. Ve tesiste her gün önemli miktarda doğalgaz yakıldığı ortaya çıktı.

Doğalgaz tesislerinde gaz yakma işlemi yaygın olsa da normalde sadece teknik nedenlerle yapılıyor. Ancak bu tesisteki işlemlerin ölçeği uzmanların kafasını karıştırdı.

Miami Üniversitesi'nden Jessica McCarty konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Daha önce hiçbir tesiste bu kadar gaz yakıldığını görmemiştim. Haziran ayında başlayan bu alevler hiç kaybolmadı ve anormal derecede yüksek kaldı.” dedi.

HER GÜNE 10 MİLYAR DOLARLIK GAZ

Rystad Energy, Finlandiya sınırına yakın tesiste her gün yaklaşık 4,34 milyon metreküp gazın yakıldığını iddia ediyor. Bu da günlük 10 milyon dolar değerinde gazın yakılması anlamına geliyor.

Uzmanlar, burada yakılan gazın daha önce Almanya'ya ihraç edildiğini söylüyor.

GAZPROM AÇIKLAMA YAPMADI

Tesiste yapılan bu işlem doğalgaz için kıvranan Avrupa kadar bilim insanlarını da endişelendirdi. Uzmanlar işlemin çevresel etkilerine dikkat çekerek ortaya çıkan büyük miktarda karbondioksitin Arktik buzulunun erimesini ve küresel ısınmayı şiddetlendirebileceğini belirtiyor. Rusya'nın enerji devi Gazprom BBC'nin konuya ilişkin sorularını şimdilik cevapsız bıraktı.

Avrupa'da doğal gaz sıkıntısı büyüyor: Bir haftada yüzde 20 arttı Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz miktarının azalması ve Kuzey Akım 1 hattında yakın zamanda normal akış seviyesine dönülemeyeceği endişesi etkili oldu.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Tasarrufa gidilse de faturalar hala yüksek Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor. Avrupalılar tasarruf önlemlerini artırsa bile faturalar yüksek gelmeye devam ediyor.