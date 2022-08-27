Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, bakanlıkta BAE lehine casusluk yapan üç eski CIA ajanının danışmanlık görevine son verildi. Casusluk yapan kişilere ne tür faaliyetlerde bulunduklarını itiraf karşılığında ceza indirimi uygulandığı da açıklandı.

Bakanlığın edindiği bilgiyi göre, üç eski ajan BAE’nin kurduğu ‘Project Raven’ birimine üye olarak insan hakları aktivistlerini takip etmeye başladı. Bununla birlikte, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bir iddia daha yer aldı; CIA ile çalışan üç eski ajan ABD'nin uzay ve siber alanlarda yürüttüğü ‘gizli’ çalışmaları BAE'ye iletti.

Açıklamaya göre, üç eski ajan gelişmiş araçlar vasıtasıyla istihbarat amaçlı bilgisayar programı yazmaya başladı ve savunma sanayi alanında önemli ve gizli projelere imza atan ABD’li şirketlerin sistemlerine sızmaya çalıştı. Bu arada bakanlık, üç eski ajanın üç yıl süreyle askeri teknoloji alanında faaliyet yürütemeyeceğini açıkladı.

Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny'in evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından ölü bulunduğu bildirildi.

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