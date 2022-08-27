Türkiye Gazetesi

Kanadalı Giovanna Boniface isimli genç kadın, 3 günlük araç kiraladı. Boniface 300 km yol yaptığı aracını iade ederken öyle bir fatura ile karşılaştı ki şaşkınlığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca bir anda viral oldu.

13-16 Ağustos araç kiralayan kadın kendisine kesilen faturanın 36 bin 482 kilometre yol yaptığını gördü. Faturayı sosyal medya hesabı, “3 günde 36.482 km’lik yol yapabilir misin” notuyla paylaştı. Boniface’e çok sayıda yorum geldi ve bu yorumlarına rasında en dikkat çekici olanı “Dünyanın çevresi bile yaklaşık 40 bin kilometre” cevabıydı. Genç kadın bunun 36.482 kilometre ile eşdeğer olduğunu belirtti.

Boniface, bu durumun çok saçma olduğunu ‘Bırakın 3 günü yılda bile o kadar kilometre aracımla süremiyorum’ açıklaması yaptı.

Sosyal medya paylaşımları sonrası araç kiralama şirketi kendisi ile iletişime geçti. Araç kiralama şirketleri zaman zaman bu türde hatalar yapabiliyor.

Araç kiralamak isteyenler dikkat: Tatile gitmek isterken parasından oldu Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı siteleri kopyalayan dolandırıcılar bu sefer araç kiralamak isteyenleri hedef aldı. 10 günlük tatili için ailesiyle tatile gitmek isteyen saadettin Cançatal sahte araç kiralama sitesine 5 bin 400 lirasını kaptırdı.

Fiyatlar yükseldi, vatandaş araç kiralamaya yöneldi Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil pazarı ve oto kiralama sektörü de canlandı.

Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayarak 5 milyon liralık vurgun yapan şebekenin yöntemi deşifre edildi Balıkesir ve İstanbul’da kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayarak 2 bin kişiyi dolandıran şirket, 5 milyon liralık vurgun yaptı. 18 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada suç şebekesinin ‘hücre tipi’ yöntemiyle ‘kod’ isimle irtibat kurdukları ortaya çıktı.