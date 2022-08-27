Türkiye Gazetesi

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya kıyı şeridindeki Rus mayınlarını tespit ederek temizlemesi ve tahıl sevkiyatının daha güvenli hale gelmesine destek amacıyla 6 su altı dron gönderileceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Kraliyet Donanması ile ABD'li ortakların onlarca Ukraynalı personeli dron kullanımına ilişkin eğiteceği duyuruldu.

"Rusya'nın dünya gıda tedarikini tehditle alıkoyma girişimleri başarılı olmamalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, şu sözleri kullandı:

"Rusya'nın dünyanın gıda tedarikini tehditle alıkoymaya yönelik alaycı girişimlerinin başarılı olmasına izin verilmemeli. Bu hayati ekipman ve eğitim, Ukrayna'nın sularını güvenli hale getirmesine, dünyanın geri kalanına tahıl akışını kolaylaştırmaya yardımcı olacak ve kıyı şeridi ile limanlarını savunmak isteyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni destekleyecek."

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