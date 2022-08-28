Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor.

Hollanda'da çirkin saldırı: Cami kundaklandı Hollanda'dan sabah saatlerinde çirkin bir saldırı haberi geldi. Eindhoven şehri yakınlarındaki Veldhoven'de bulunan bir cami sabah saatlerinde ırkçı ve İslam karşıtı kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Hollanda'da ATM'ler hedefte: İki haftada altı hırsızlık vakası Hollanda'da hırsızlar ATM’leri hedef aldı. Bu sabah başkent Amsterdam ve güneydeki Schiedam şehrinde yer alan iki ATM'yi patlattı. Amsterdam'da 2 haftada patlatılan ATM sayısı 6 oldu.