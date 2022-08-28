Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırması üzerine ABD’den yeni bir hanle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığına işaret etti.

Patel, ABD tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını belirterek "Atanacak büyükelçi 7 diğer Arktik ülkesi olan Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Rusya'nın yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacak." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, bu bölgedeki barış ve istikrarın ABD için çok önemli ve öncelikli olduğunu kaydetti.

Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti. Söz konusu gelişmenin, Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinde askeri varlığını artırdığı ve Çin'in Arktik araştırma istasyonları kurduğu bir dönemde gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Rusya ABD'li elçi yardımcısını sınır dışı etti Rusya-ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'ı sınır dışı kararı aldı

Rusya ABD'nin olası yaptırımlarına karşılık verecek ABD'nin Rus muhalif Navalnıy'ın hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin ülkesine karşı tek taraflı ve "gayrimeşru" yaptırım uyguladığını söyledi.