Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da patlak veren dinleme skandalı gündemdeki yerini koruyor. Tepkilere yol açan olay, Yunanistan Parlamentosu Genel Kurul'unda görüşüldü.

Başbakan Kiryakos Miçotakis Parlamento'ya hitabında ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler olduğunu söyledi; "Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim" dedi.,

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Miçotakis, istihbarat teşkilatını da savundu. Yunanistan Başbakanı, Pasok liderinin telefonunun neden dinlendiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Çipras ise soruların cevapsız kalmasına tepkiliydi.

ÇİPRAS’TAN İSTİFA ÇAĞRISI

Çipras dinleme talimatının doğrudan Miçotakis'ten geldiğini söyleyerek Başbakan'a istifa çağrısı yaptı.

PASOK LİDERİNİN DİNLENMESİNE ELEŞTİRİ

PASOK lideri Nikos Andrulakis ile gazeteci Tanasis Koukakis'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması Yunanistan'da büyük eleştirilere neden olmuştu.

Skandal nedeniyle, önce Başbakanlık Genel Sekreteri ve Miçotakis'in yeğeni Grigoris Dimitriyadis, hemen ardındansa Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Başkanı Panayotis Kontoleon istifa etmişti.

Miçotakis'se "haberim olsaydı izin vermezdim" açıklaması yapmıştı.

Çipras'tan Miçotakis'e 'telefon dinleme' tepkisi: Yunanistan'ı rezil ettiniz Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandal sonrası mulaif lider Aleksis Çipras, "Yunanistan'ı rezil ettiniz" diyerek tepki gösterdi.



Dinleme skandalı sonrası Çipras'tan Miçotakis'e 'istifa' çağrısı: Şerefinle ayrıl Yunanistan'da patlak veren dinleme skandalı sonrası ana muhalefet partisi lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’i ağır ifadelerle eleştirerek istifaya çağırdı. Çipras, Miçotakis’in skandal sonrası siyasi sorumluluğunu kabul ederek şerefiyle görevinden ayrılabilmesi için istifa etmesinin son şansı olduğunu dile getirdi.