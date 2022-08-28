Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Noida kentinde yasadışı olarak inşa edilen iki yüksek bina 3 bin 500 kilogramdan fazla patlayıcı kullanılarak patlatıldı. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve 32 katlı olan ikiz kuleler yasa dışı yollarla yapıldığı tespit edildikten sonra yıkıldı.

Yıkımdan sonra göğe yükselen toz bulutları sebebiyle göz gözü görmedi.



"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımını tamamlayamayan firmaya rekor ceza Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmaları zamanında bitirmeyen firmaya cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Büyük yıkım görüntülendi! Irpin harabeye döndü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Irpin kenti, Rusya'nın yoğun saldırıları ve şiddetli çatışmalar sonucu harabeye döndü.

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve büyük bir bölümü yok olan Mariupol kenti havadan görüntülendi. Mariupol Belediyesi görüntüleri, "Mariupol’deki 40 günlük cehennem" ifadeleriyle paylaştı.