Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan Bahedi bölgesindeki Kichha-Khatima yolunda bir tanker, römorkunda 35 kişiyi taşıyan traktöre arkadan çarptı.

Kazada, 2’si kadın, 3’ü çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 24 kişi yaralandı.

Kazanın ardından tanker şoförü olay yerinden kaçtı.

Polis Müfettiş Yardımcısı Rajkumar Agarwal yaptığı açıklamada, traktörün Sitarganj kentinden Uttam Nagar kentine gittiğini aktararak, tankerin aşırı hız yaptığını ifade etti.

Erzurum'da feci kaza! Minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var Erzurum’da meydana gelen feci kazada minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Cip turu kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi: Ölüme böyle el salladılar Muğla Marmaris'te cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.