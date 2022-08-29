Türkiye Gazetesi

Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı bildirildi. La Tribune gazetesinin haberine göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı belirtilmişti. Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti.

Akıllara durgunluk veren olay: Pilotlar uyuya kaldı Etiyopya’da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Hartum’dan Addis Ababa seferini yapan uçağın pilotları uyuya kaldı. Uyuya kalan iki pilot, alarm sesine uyandı.

İniş takımlarına zarar veren pilot özür dileyip uçaktan atladı ABD’de acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın yardımcı pilotu diğer pilottan özür dileyerek uçaktan atladı.