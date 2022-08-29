Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'beyni' olarak kabul edilen Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, geçen hafta 30 yaşındaki kızı Darya Dugina'yı gözlerinin önünde kaybetti. Dugina, Moskova'da aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu can verdi. Bu olay, sadece Rusya değil, bütün dünya gündemine damga gibi oturdu.

Aleksandr Dugin - Darya Dugina

"AZOV TABURU ÜYESİ"

Rusya Federal Güvenlik Servisi, suikastın arkasındaki ismin Ukraynalı Natalya Vovk olduğunu iddia etti. Vovk'un, Ukraynalı gönüllülerden oluşan Azov Taburu ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

CESET FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Dün, Rus ajanlarının peşinde olduğu kadının öldürüldüğü yönünde söylentiler ortaya atıldı. Avusturya gazetesi Exxpress'i kaynak gösteren Avrupa basını, Vovk'un Estonya'da cesedinin bulunduğunu yazdı. Kadının 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü kaydedildi. Natalya Vovk'a ait olduğu belirtilen bir fotoğraf paylaşıldı. Ancak Avusturya İçişleri Bakanlığı iddiaları yalanladı. Bakanlık, Vovk'un öldürüldüğüne dair bir delil olmadığını aktardı. Yayımlanan fotoğrafın da 2020 yılında öldürülen başka bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

MÜLTECİ KILIĞINDA GİRDİLER

Rus istihbaratına göre 1976'da Mariupol şehrinde dünyaya gelen Natalia Vovk, 23 Temmuz'da 12 yaşındaki kızı Shaban Sofia Mihaylovna ile birlikte Ukrayna ordusundan kaçan mülteciler kılığında Rusya'ya girdi. Kızı Rusya doğumlu olan kadın, bundan yararlandı ve Moskova'ya yerleşti. İkili, Dugina'yı 1 ay boyunca takip etti, hatta bunun için araç kiralayıp üç defa plaka değiştirdi. Anne kız, suikast sonrası Pskov bölgesi üzerinden NATO üyesi Estonya'ya kaçtı ve kayıplara karıştı. Vovk, tanınmamak için de saçlarını sarıdan siyaha boyadı.

KİEV: OLAYLA İLGİMİZ YOK

Öte yandan, Ukrayna, suikastın kendileri tarafından gerçekleştirildiği ithamlarını sert bir dille yalanladı. Kiev yönetimi, olayla alakalarının olmadığını söyledi.

RUSYA, YENİ BİR İSİM AÇIKLADI

Rus istihbaratı, suikastta rol oynadığı belirtilen bir diğer şüphelinin ismini daha açıkladı. Bogdan Tsyganenko adlı Ukraynalı şüphelinin Natalya Vovk'a sahte araç plakaları ve evrakları temin etmesinde yardımcı olduğu, patlayıcının hazırlanmasında rol aldığı belirtildi. 44 yaşındaki Tsyganenko’nun Estonya üzerinden Rusya’ya 30 Temmuz’da varış yaptığı aktarıldı. Zanlının suikasttan bir gün önce ise Rusya topraklarını terk ettiği bildirildi.

Putin’in ‘akıl hocası’ Dugin suikastte asıl hedefin kızı olduğunu açıkladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak bilinen siyaset uzmanı Alexander Dugin, kızı Darya Dugina'nın suikastine ilişkin açıklamalar yaptı ve hedefin kendisi değil kızı olduğunu ve kızınında siyasi fikirleri nedeniyle hedef alındığını söyledi

Zelenskiy, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin suçlamaları reddetti Zelenskiy, Rusya'dan gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Rusya'dan Dugina cinayetinin peşinde: Görüntüler yayınlandı! Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaştı.