Türkiye Gazetesi

Avrupa'da Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi cam üretimine sıçradı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Avrupa'da cam üretiminde kullanılan enerjinin büyük ölçüde Rus doğalgazından sağlanması, üretimi olumsuz etkilemeye başladı.

Avrupa'daki cam üreticileri ve üretimde cam ürünleri kullanan şişe imalatçıları, otomotiv ve inşaat üreticileri gibi firmalar, doğalgaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle acil durum planına hazırlık yapıyor.

Otomobil üreticisi Audi'nin strateji başkanı Silja Pieh, Rusya'nın Almanya'ya doğalgaz arzını ciddi düzeyde azaltmasının yeni bir krize neden olabileceğini söyledi.

FİYATLAR ARTIYOR

Avrupa içecek endüstrisi de baskı altında. Ukrayna'da faaliyet gösteren en az iki üretici de dahil bazı şişe tedarikçileri fabrikaları kapatmak ve üretimi sınırlamak zorunda kaldı. Diğerleri de fiyatları artırmaya başladı.

FİRMALAR STOĞA YÖNELDİ

Firmalar, ek depolama alanı kiralayarak şimdiden şişe stoklamaya da başladı.

ŞİŞELERE KORUMA

İngiltere merkezli teslimat şirketi "Milk and More" ise cam şişelerinin ortalama ömrünü artırmaya çalıştıklarını söyledi. Şirket hasar görmüş şişeleri saptayacak tarayıcılar dahil şişelerini korumaya yönelik önlemler almaya başladı.

GAZ FİYATLARININ DÜŞÜK OLDUĞU BÖLGELERDE ÜRETİM

Bu önlemlere ek olarak bazı cam üreticileri de doğalgazdan petrole veya dizele geçiyor. Bazı büyük üreticiler de üretimlerinin bir kısmını gaz fiyatlarının daha düşük olduğu bölgelere aktarmayı düşünüyor.

Fransızlar enerji krizi nedeniyle talaşlı ısıtmaya yöneldi Enerji krizi nedeniyle Fransa tasarruf planları dışında çareler arıyor. Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı aktarıldı.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Tasarrufa gidilse de faturalar hala yüksek Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor. Avrupalılar tasarruf önlemlerini artırsa bile faturalar yüksek gelmeye devam ediyor.

Romanya'da enerji krizi: Fabrika üretimi durdurdu Romanya’nın en büyük kimya tesisi Chimcomplex Borzeşti, artan enerji fiyatları nedeniyle 14 gün boyunca üretime ara verdiklerini duyurdu. Çalışanların iş sözleşmelerinin bu süre içinde askıya alındığı ve yürürlükteki yasal hükümler ile toplu iş sözleşmesine göre maaşlarının yüzde 75'inin ödeneceği belirtildi.