Türkiye Gazetesi

Bakan Xavier Becerra yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü için GRAM ile 11 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşma kapsamında GRAM'ın aşı için gerekli malzemeleri üretip, gerekli personeli eğiteceğini duyurdu.

Becerra açıklamasında, "Bu anlaşma, var olan salgını bir an önce bitirmemiz için gerekli olan aşı üretim kapasitemizi bize kazandıracak" ifadesini kullandı.

Biden yönetimi Danimarka'daki depodan 5 milyon doz JYNNEOS aşısı siparişi vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, maymun çiçeği salgını şu anda ülkenin 50 eyaletinin tamamına yayılmış durumda. Ülkede bugüne kadar 15 bin 400 vakaya rastlandı.

Dünyanın konuştuğu hasta: Covid, HIV ve maymun çiçeği testi pozitif çıktı İtalya’da bir adamın aynı anda maymun çiçeği, covid-19 ve HIV virüsü testi pozitif çıktı. 36 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın üç enfeksiyonu da taşıdığı bilinen tek vaka olduğu belirtildi.

Bakan Koca Türkiye’deki maymun çiçeği vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini belirtti. Koca açıklamasında, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi... Sorun olmayacak" diye konuştu. Sağlık Bakanı, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti; sağlık reformu ve MHRS randevu sistemiyle ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

Maymun çiçeği Endonezya’ya da sıçradı Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü yayılmayı hızla sürdürürken Endonezya'da da vaka görüldü. Ülkede 1 erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.