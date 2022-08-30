Türkiye Gazetesi

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Salı günü başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde resmi tatil olarak ilan edildiği duyuruldu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bıraktığı açıklamasının ardından, destekçileri korunaklı Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı.

Güvenlik güçlerinin protestocuları çıkarmak için açtığı ateş sonucu bazı protestocular hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin içinde ve yakınlarında silahlı çatışmalar hala devam ediyor.

Irak hükümeti tarafından ülke genelinde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Türkiye'den Sadr isyanının büyüdüğü Irak'a seyahat uyarısı! Mukteda es-Sadr destekçilerinin sokağa çıkmasıyla başlayan gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca da yaralı var. Olayların hemen ardından Türkiye, Irak’a ilişkin seyahat uyarısında bulundu.

Irak'ta yine kaos: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının üzerinden birkaç saat geçmeden, Sadr Grubu destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.