Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye Rusya’dan S-400 aldığı için yaptırım uygulayan ABD, Rus yapımı S-300’leri NATO mütteﬁ ki Türkiye’nin F-16’larına kilitleyen Yunanistan karşısında sessizliğini koruyor. Aynı şekilde NATO da kendisine karşı yapılan bu tacizi görmezden geliyor. Uzmanlar, ABD ve NATO’nun tavrının açık bir çifte standart olduğuna dikkat çekiyor. ABD’nin tavrını bir tutarsızlık olarak değerlendiren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi şunları kaydetti: “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına, bazı NATO üyeleri yüksek itirazda bulunmuştu. Bunların başında da ABD geliyordu. Bir taraftan Türkiye’nin Rusya savunma sistemi almamasını istemek ve Rus yapımı sistemlerin kritik bilgileri ele geçireceği kaygısını ifade etmek, diğer yandan da Yunanistan’ın normal şartlar altında kullanmaması gereken ve üstü örtülü yapılan anlaşmayla kullanılmayacağı açık olan radar kilidini Türk uçaklarına atmak, bir tutarsızlıktır. Türkiye’ye tepki gösterenler tarafından Yunanistan’a da aynı şekilde tepki gösterilmesi gerekir.” ABD’nin Türkiye’ye karşı daha önce CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını devreye almasını değerlendiren Pirinççi, “Rum lobisinin ABD’deki etkilerini düşünürsek, ayrıca S-300’leri ‘Daha önce alınmış silah sistemleri’ olarak lanse ettiklerine bakarsak, ABD’nin Yunanistan için CAATSA yaptırımlarına başvuracağını düşünmüyorum” dedi.

AMAÇ, F-16 SÜRECİNİ SABOTE ETMEK

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik son günlerdeki F-16 tacizlerini de yorumlayan Prof. Dr. Pirinççi, şunları söyledi: “Savaş uçaklarıyla yapılan ‘it dalaşları’, mutat olan şeyler. Burada yeni olan şey, Yunanistan’ın S-300 radar sistemini kilitlemesi. Yunanistan’ın böyle bir şeye cüret etmesi, yeni bir şeye işaret ediyor. Yunanistan, düşmanca hareketlerle Türkiye’yi provoke etmek istiyor. Bu provokasyon ile Yunanistan yine ‘mağdur rolü’ oynamaya çalışacak. Yunanistan, hem ABD ile yürütülen F-16 sürecini sabote etmek, hem de Türkiye’nin artan prestijini zedelemek istiyor.”

SAMBUR: ATİNA S-400’Ü KULLANIYOR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur da Yunanistan’ın Türkiye üzerinden yeni bir kriz oluşturma çabası içinde olduğunu söyledi. Sambur, “Yunanistan, S-300 sistemlerini Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) üzerinden almıştı. GKRK, NATO üyesi olmadığı için NATO duruma bir tepki koyamıyor ama ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında bu tarz gerilimlerin ortaya konmasından çok rahatsız. Yunanistan, GKRK almış olmasına rağmen S-300’leri elinde bir koz olarak bulunduruyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasından sonra da Yunanistan, bunu NATO ve Avrupa’da bunu Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanıyor. S-300’lerin Türk F-16’larına kilitlenmesi, Yunanistan’ın Türkiye üzerinden yeni bir kriz oluşturma çabası. Yeni krizlerin olacağı, yeni bir döneme giriyoruz” diye konuştu. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı son dönemdeki tavrının iki temel nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sambur, “Birincisi, Yunanistan’da seçimler yaklaşıyor. Yunan hükümeti bunu bir iç politika malzemesi olarak kullanmak istiyor. İkincisi, Yunanistan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasını, kendisi için bir avantaja çevirip F-16’ların modernizasyona engel olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Yunanistan'a tepki: İleri düzeyde bir provokasyondur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatanımızdan süpürülmeyi kabullenemeyen, denize dökülmeyi nefislerine yediremeyen alçaklar sürüsü, tahrik ve tahrip kampanyalarına bazen ara bazen de hız vermişlerdir. Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, 100 yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a s-300 tepkisi: Bu şımarıklık ve pervasızlık kabul edilemez Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'kötü komşu' olarak nitelendirdiği Yunanistan'ın yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yunan’dan jetlerimize 1 haftada 3. taciz Atina yönetimi tahrik etmeye devam ediyor. Bu defa Girit adasında konuşlu Yunanistan’a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. “Düşmanca harekete’’ rağmen uçaklarımız üslerine emniyetle döndü.