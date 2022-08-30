Türkiye Gazetesi

Cebelitarık kıyılarında batan gemi çevre felaketine yol açma tehlikesiyle karşı karşıya. ‘Bulk Carrier 0S 35’ adlı gemi, Pazartesi gecesi Cebelitarık Limanı’ndan ayrılıp Hollanda’daki Vlissengen’e doğru hareket ederken, yine açık denize doğru açılan ‘ADAM LNG’ adlı başka bir gemiyle çarpıştı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, ilk başta devasa konteyner gemisinin batmaya başlamasıyla 24 mürettebat üyesinin hayatından endişe ediliyordu. Ancak gemide olmalarına rağmen güvende oldukları açıklandı. Şu anda yetkililerin ve vatandaşların en büyük endişesi, gemiden petrol sızıntısının gerçekleşme ihtimali. Zira gemi, 183 ton ağır akaryakıt, 250 ton motorin ve 27 ton motor yağı taşıyor.

MÜRETTEBAT GEMİDEN AYRILMADI

Cebelitarık Hükümeti tarafından yapılan basın açıklamasına göre, şu anda mürettebatın kaptanın talebi üzerine tahliye edilmediği ancak olay yerinde gerektiğinde onları alabilecek gemilerin bulunduğu belirtildi. Cebelitarık Liman Dairesi’nin açıklaması da şu anlık mürettebat üyelerinin hayatı için herhangi bir tehdit olmadığı yönünde.

Geminin bulunduğu bölgeden gelen ilk fotoğraf

Vali, Başbakan ve Liman Bakanı’nın bilgilendirildiği bir Cebelitarık Acil Durum Konseyi kuruldu. Cebelitarık Hükümeti'nden yapılan basın açıklamasında, “Gemi şu anda Katalan Körfezi açıklarında karaya oturmuş durumda.” denildi.

Gelgit nedeniyle geminin durumu sürekli değişirken, şu anda geminin yalnızca bir bölümü suya batmış durumda.

Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 gemi daha hareket etti Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Ukrayna'dan tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Avrupa'da kuraklık alarmı: Almanya'da savaş gemileri gün yüzüne çıktı Avrupa kuraklıkla mücadele ediyor. Kuraklık, Tuna Nehri'ni de etkiledi. Yüksek sıcaklık ve az yağışlar sebebiyle su seviyesinde azalma gözlendi.