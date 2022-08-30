Türkiye Gazetesi

Yunanistan sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), yerel saatle 06.49'da Yunanistan'ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin merkez üssü Vasiliki köyü olarak açıklanırken, depremin 16,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ayrıca deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Doğu Akdeniz'de Afrika ve Avrasya Plakaları arasında karmaşık bir jeolojik sınır bölgesinde yer alan Yunanistan'ın kuzey kısmı Avrasya Plakası üzerinde, güney kısmı ise Ege Denizi Plakası üzerinde bulunuyor.

Batı, Yunanistan'ın S-300'lerine sessiz Rusya'dan aldığımız S-400'ler için Türkiye’ye tepki gösteren NATO ve ABD’nin S-300’lerle jetlerimize radar kilidi atan Yunanistan’a sessiz kalmaları, ikiyüzlü politikayı gözler önüne serdi.

Bahçeli'den Yunanistan'a tepki: İleri düzeyde bir provokasyondur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatanımızdan süpürülmeyi kabullenemeyen, denize dökülmeyi nefislerine yediremeyen alçaklar sürüsü, tahrik ve tahrip kampanyalarına bazen ara bazen de hız vermişlerdir. Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, 100 yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.