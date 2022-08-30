Türkiye Gazetesi

ABD’de 2019 yılında, oğlu Ezra O'Leary'i sadece meyve, sebze ve anne sütü ile besleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan 38 yaşındaki vegan anne Sheila O'Leary, birinci derece cinayetin yanı sıra ağır çocuk istismarı ve kasten adam öldürmekle suçlanmıştı.

O’Leary’nin kocası da şu an hapiste ve aynı suçlamalarla hüküm giymesi bekleniyor. Savcılar, çiftin yürümeye başlayan çocuğa anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdiğini söylediğini söyledi.

Polis birimlerine göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındaydı ve Eylül 2019'da hayatını kaybettiği sırada 7 aylık bir bebekle aynı kiloda olduğu öğrenildi.

ABD yargısına göre O'Leary'nin 3 ve 5 yaşlarında yetersiz beslenen iki çocuğu daha bulunuyor. Mahkeme kayıtlarına göre, Virginia'da daha önceki bir yetersiz beslenme davada bir çocuk biyolojik babasına iade edilmişti.

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