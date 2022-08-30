Türkiye Gazetesi

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokakta bulunan silahlı destekçileri alandan çekilmeye başladı. Irak Meclis binasında bulunan Sadr destekçisi, eylemin yapıldığı alandan çekildi. Irak'ta Sadr Hareketi lideri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekileceğini açıklamasıyla başlayan gerilim azaldı.



Yaşanan şiddet olayları nedeniyle Irak halkından özür dileyen Sadr, destekçilerine 1 saat içinde çekilme çağrısı yaptı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Sadr, "Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Sadr'ın çağrısı sonrası destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'den çekilmeye başladığı bildirildi. Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.



Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.



Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bağdat sokaklarında çatışmalar sürüyor, Sadr isyanı büyüyor Irak'ın başkenti Bağdat karıştı! Mukteda es-Sadr destekçilerine ateş açıldı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü onlarca kişi yaralandı kişi de yaralandı.

Sadr’dan destekçilerine 20 Ağustos’ta protesto çağrısı Irak’ta destekçileri yaklaşık 3 haftadır başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Irak meclisini işgal eden Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, destekçilerine 20 Ağustos’ta “eşsiz ve kalabalık” protesto çağrısında bulundu.