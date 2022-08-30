Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail’in Filistinlilere saldırıları sürüyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Rujeib kasabasında, Filistinli Sawalhi ailesine ait bir evi kuşatarak, hoparlörler ile içeridekilere teslim olmalarını söyledi.

Daha sonra evi yıkmakla tehdit eden İsrail askerleri saldırı başlattı. Filistin Kızılayı Acil Durum ve Ambulans Departmanı Başkanı Ahmed Cibril, kasabada çıkan çatışmalarda toplam 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği’ne bağlı (PMRS) sağlık görevlileri, uyluk kemiğinden vurulan 1 erkeğin Rafidiya Hastanesi'ne sevk edildiğini ve durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Olay sonrası isimleri Nabil Sawalhi ve Nehad Awad olan 2 genç İsrail askerlerine teslim oldu.

AB ülkelerinden İsrail açıklaması: Filistin toplum kuruluşlarına baskın yapıyor Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç Dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Filistinli 6 sivil toplum kuruluşuna (STK) baskın yapıp mühürlemesinden endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi azaltmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İsrail ile atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi azaltmayacaktır. Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.