Türkiye Gazetesi

Son aylarda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları ile tırmanmaya devam ediyor. Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerginliğin üzerine Yunanistan'ın göçmen politikası ve adeta Türkiye'yi BM'ye şikayet etmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta kapıları Miçotakis'e kapattı. Erdoğan, F-16'lar konusunda Türkiye'yi ABD'ye kötüleyen Yunanistan'a tepki göstererek "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi.

Ankara-Atina arasındaki gerginlik ile birlikte Yunanistan'da yaşanan telekulak skandalı ülkeyi çalkaladı, halk ve muhalefet istifa için bastırmaya devam ediyor. Yunanistan'da yapılan güncel kamuoyu araştırması ise Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koydu.

MİÇOTAKİS'TEN RUSYA VE TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Tüm bu gelişmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yunanistan'da yönetimin değişmesini isteyeceğini öne sürdü.

"BAŞKA HÜKÜMET İSTEDİKLERİNİ GİZLEMİYORLAR"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Kiev'in yanında yer alan Yunanistan'ın, Moskova'nın hedefinde olduğunu iddia eden Miçotakis, "Erdoğan ve Putin, Yunanistan'da başka bir hükümet istediklerini gizlemiyor" ifadesini kullandı.

Göç konusuna da değinen Miçotakis, Türkiye ile karşılıklı suçlamalar hatırlatıldığında, "Hiçbir manevra tutumumuzu değiştirmez. Masumları kurtarıyoruz, sınırlarımızı koruyoruz" dedi.

Yunanistan'da dinleme skandalı: Miçotakis'in istifası isteniyor Yunanistan’da dinleme skandalı gündemdeki yerini koruyor Skandal, Yunanistan Parlamentosunda görüşüldü. Muhalefet, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifasını isterken, iktidar ise "istikrarsızlık isteyen iç ve dış güçlerin" ülkeyi hedef aldığı iddiasında.