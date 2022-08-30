Türkiye Gazetesi

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, siyasetten çekileceğini açıkladıktan sonra destekçileri sokağa dökültü. Sadr yanlıları, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı bastı. Güvenlik güçleri havaya ateş açarak göstericileri dağıttı. Çıkan olaylarda 23 kişi öldü, 380 kişi yaralandı. Sadr destekçileri, Irak'ın güneyinde de sokakları doldurdu Bunun üzerine ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yaptı. Ardından Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başladı, sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

GERGİNLİK BİTTİ

Böylelikle iki gündür süren hareketlilik sona erdi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden bütün göstericilerin çekildiğini, hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.

Irak'ta Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek sokakta çatışan destekçilerinden bir saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Dün ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Türkiye'den Sadr isyanının büyüdüğü Irak'a seyahat uyarısı! Mukteda es-Sadr destekçilerinin sokağa çıkmasıyla başlayan gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca da yaralı var. Olayların hemen ardından Türkiye, Irak’a ilişkin seyahat uyarısında bulundu.

Bağdat sokaklarında çatışmalar sürüyor, Sadr isyanı büyüyor Irak'ın başkenti Bağdat karıştı! Mukteda es-Sadr destekçilerine ateş açıldı, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü onlarca kişi yaralandı kişi de yaralandı.