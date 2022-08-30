Türkiye Gazetesi

Che'nin oğlu Camilo Guevara, Venezuela ziyaretinde akciğer embolisi geçirip hayatını kaybetti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Camilo Guevara'nın öldüğünü duyurdu. Diaz-Canel, Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin üzüntüyle veda ettiklerini belirtti. Küba medyasına göre, Camilo, Venezuela'yı ziyaret ettiği sırada akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti.

CAMİLO GUEVARA KİMDİR?

Camilo Guevara March, Arjantin doğumlu devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın, Kübalı eşi Aleida March ile evliliğinden doğan 4 çocuğundan biriydi. Adını Kübalı devrimci Camilo Cienfuegos'tan alan Camilo Guevara March, Küba Devrimi'nde ve Güney Amerika'da ünlü bir lider olan babasının düşünceleri ve çalışmalarının sergilendiği Havana'daki Che Guevara Eğitim Merkezini yönetti.

Che Guevara, 1967'de Bolivya'da ordu tarafından vurularak öldürülmüştü. Camilo, babası 39 yaşında öldürüldüğünde 5 yaşındaydı.

Kahraman'ın Che Guevara'yla ilgili sözlerine açıklama TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, gençlere, Küba sosyalist devriminde yer alan bir şahsın değil, tarihteki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceğini tavsiye ettiği bildirildi.

Che Guevara'nın kızı ABD-Küba yakınlaşması için ne dedi? ABD ile Küba arasında 53 yıl önce kesilen ilişkilerin yeniden canlanmaya başlaması, Che Guevara'nın kızını sevindirdi.