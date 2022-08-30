Türkiye Gazetesi

ABD'nin Texas eyaletinde maymun çiçeği kaynaklı bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Teksas sağlık yetkilileri, maymun çiçeği teşhisi konan hastanın, ülkenin virüs kaynaklı hayatını kaybeden ilk kişisi olduğunu belirtirken, hastanın Houston bölgesinde yaşayan ve bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkin olduğunu söyledi.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLAR HEDEFTE

Teksas Eyalet Sağlık Yetkilisi Dr. John Hellerstedt, "Maymun çiçeği, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir hastalıktır. Maymun çiçeğine maruz kalmışlarsa veya hastalıkla uyumlu semptomları varsa, insanları tedavi aramaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD şu anda dünyanın en büyük maymun çiçeği salgınıyla mücadele ediyor. CDC verilerine göre, ülke genelinde 18 binden fazla vaka bildirildi ve enfeksiyonlar artık her eyalette, Porto Riko ve Washington DC’de de doğrulandı.

DÜNYA GENELİNDE 18 ÖLÜM BİLDİRİLDİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, salgının başlamasından bu yana sekiz ülke maymun çiçeğinden toplam 15 ölüm bildirdi. Ölümler daha önce Küba, Brezilya, Ekvador, Gana, Hindistan, Nijerya, İspanya ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bildirilmişti.

Bakan Koca Türkiye’deki maymun çiçeği vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini belirtti. Koca açıklamasında, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi... Sorun olmayacak" diye konuştu. Sağlık Bakanı, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti; sağlık reformu ve MHRS randevu sistemiyle ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD merkezli firma Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

Dünyanın konuştuğu hasta: Covid, HIV ve maymun çiçeği testi pozitif çıktı İtalya’da bir adamın aynı anda maymun çiçeği, covid-19 ve HIV virüsü testi pozitif çıktı. 36 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın üç enfeksiyonu da taşıdığı bilinen tek vaka olduğu belirtildi.