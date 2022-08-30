Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Pakistan'daki selden etkilenen milyonlarca erkek, kadın ve çocuğun karşı karşıya olduğu trajik duruma değinirken, Guterres'in "gelecek hafta ülkeye dayanışma ziyareti" düzenleyeceğini söyledi.

Guterres'in 9 Eylül'de İslamabad'a varmasının ardından sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelere giderek yerinden edilmiş ailelerle görüşmesi bekleniyor.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1200 insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi.

BM ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.

Taliban'dan gerilimi artıracak iddia: Pakistan hava sahası kullanıldı Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid, terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin öldürüldüğü hava saldırısının Pakistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirildiğini iddia etti.

Türkiye, selin vurduğu Pakistan'a yardım malzemesi yolladı Türkiye, yaşanan sel felaketleri sebebiyle zor durumda olan Pakistan'a yardım malzemeleri gönderdi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, ülkeye ulaştı.