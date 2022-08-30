Türkiye Gazetesi

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi.

Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı.

Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.

BATI NİL VİRÜSÜ

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları yüzde 53 arttı İtalya'da Batı Nil Virüsü (BNV) vaka sayısının son bir haftada yüzde 53 oranında artış gösterdiği bildirildi.

İtalya’da Batı Nil Virüsü alarmı: Vakalar arttı, 7 kişi hayatını kaybetti Ölümcül virüslerden olan Batı Nil virüsü İtalya’yı alarma geçirdi. Ülkede yaz başından bu yana kaydedilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının sayısının 94'e yükseldiği bildirilirken 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

'Vücuttaki ağrılar Batı Nil Virüsü kaynaklı olabilir' Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, "Batı Nil Virüsü’nün bulaştığı insanlarda hastalık gelişmese de; baş ağrısı, ateş, sırt ve kas ağrıları ve bulantı gibi şikayetler, virüs kaynaklı hastalığın habercisi olabilir'' dedi.