Türkiye Gazetesi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'a sel felaketi nedeniyle sağlanacak 30 milyon dolarlık ek yardımın bölgeye yerel ortaklar üzerinden ulaştırılacağı bildirildi.

Yardımlarda önceliğin gıda, beslenme, nakit para, güvenli su, hijyen ve barınma gibi acil ihtiyaçlara yönelik olacağı belirtildi.

Öte yandan, USAID'den bir uzmanın bölgede hasar kontrolü yapmak üzere Pakistan'a gittiği aktarılan açıklamada,"ABD, Pakistan'daki can ve mal kayıplarından dolayı derin üzüntü içerisindedir. Bu zor zamanlarında Pakistan'ın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi.

Birleşmiş Milletler ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden olan milyonlarca insan için 160 milyon dolarlık acil fona başvuracak.

Sel felaketi yaşamışlardı: Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e destek sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e sel dolayısıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi

Çin'de sel felaketi: Ölü sayısı 23'e çıktı Çin Çinghay'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Şu ana kadar 23 kişi ölürken kayıp 8 kişi aranıyor.

Çin’de sel felaketi: Bölgeye 200 bin kişilik kurtarma ekibi gönderdi Çin’de şiddetli yağış sele neden oldu. Yaşanan felakette 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi kayboldu. Hükümet bölgeye 200 bin kişilik kurtarma ekibi gönderdi.