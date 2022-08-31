Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, deniz seviyelerin 27 santimetre yükseltecek Grönland buzulundaki erimenin artık durdurulamaz olduğunu keşfetti. Dünya şimdi fosil yakıtları yakmayı bıraksa bile, atmosferde neden oldukları ısı birikimi, Grönland’ın buz erimesi kaçınılmaz olacak ve deniz seviyesini en az 27 santimetre yükseltecek. Buzul bilimciler ilk kez, son 150 yılda ortalama 1,1 derecelik küresel ısınma nedeniyle Grönland buz tabakasından ne kadar buz kaybı olacağını ve bunun deniz seviyelerini nasıl yükselteceğini belirlediler.

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmasından (GEUS) bilim adamlarına göre, Grönland buz tabakası mevcut hacminin yüzde 3,3’ünü veya 110 katrilyon ton buzu “kaçınılmaz olarak” kaybedecek. Kuzey Kutbu’ndaki iklim üzerine yürütülen araştırmanın başyazarı Profesör Jason Box yaptığı açıklamada, gerçekçi olarak, bu rakamı bu yüzyılda iki katından fazla göreceğiz. Tahminler en dip rakamlar” dedi. “Küresel ısınmanın sadece devam edeceği öngörülebilir senaryoda, Grönland buz tabakasının deniz seviyesinin yükselmesine katkısı artmaya devam edecek. Aşırı erime görülen 2012 yılını, bu yüzyılın sonlarında varsayımsal ortalama sabit bir iklim olarak aldığımızda, Grönland buz tabakasından taahhüt edilen kütle kaybı iki katından fazla artarak 78 cm’ye ulaşıyor” diye konuştu. Çalışma, yalnızca Grönland’dan gelen buzul erimesinin etkisini inceliyor, diğer kutup bölgelerinde değil. Bu ayın başlarında yayınlanan araştırmalar, gezegenin diğer tarafında, Antarktika’nın “uyuyan devi”nin çöküşünün önümüzdeki yüzyıllarda gezegen ölçeğinde bir değişikliğe neden olabileceğini buldu.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EN ÇOK AFRİKA ÜLKELERİNİ VURDU

Afrika ülkelerinin liderleri, kıtadaki sivil toplum kuruluşları iklim değişikliğinin kıtada yol açtığı felaketleri görüşmek için Gabon’un başkenti Librevil’de bir araya geldi. İklim değişikliğinin iklim felaketine doğru gittiği kıtada, kuraklık ve susuzluk, salgın hastalıklar, sel felaketleri ve çocuk ölümleri artmaya başladı. Milyonlarca insanın susuzluk kaynaklı hastalıklara maruz kaldığı belirtildi.

Batıda kuraklık, doğuda sel... Dünya iklim krizinin pençesinde Avrupa’da 15 ülke giderek artan kuraklıkla mücadele ediyor. Kuruyan nehirler gıda kıtlığının da habercisi. Asya’da ise muson yağmurlarının etkisiyle Hindistan ve Pakistan’da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

İklim değişikliği cilt kanseri sebebi Uzmanlar, kavurucu yaz sıcaklıklarının melanom ve diğer ölümcül kanserlerin oranını artıracağı iddiasında bulundu.