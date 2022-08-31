Türkiye Gazetesi

Gallup tarafından ABD’de yapılan kamuoyu araştırması, ülkede uyuşturucu bağımlılığının sigara tiryakiliğini geçtiğini ortaya koydu. Ülkede esrar içenler sigara içenlerden daha fazla. ABD’de sigara içenlerin oranı 1950’lerde yüzde 45 iken günümüzde yüzde 11’e düştü. Esrar içtiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. 1969’da nüfusun sadece yüzde 4’ü esrar içtiğini ifade etmişti.

EN BÜYÜK BAĞIMLILIK ALKOL

Gallup’ta üst düzey görev icra eden bilim adamı Dr. Frank Newport, “Sigara içmek açıkça düşüşte ve önümüzdeki yıllarda iyice nadir hale gelmesi bekleniyor. Bu, hem olumsuz etkileri konusunda halkın farkındalığının hem de kullanımını azaltmak için hükümetin her düzeyde devam eden çabalarının bir yansıması” dedi. Ülkede en büyük bağımlılık ise alkolde. Amerikalıların yüzde 67’si alkollü içki içtiğini ifade etti. Bu oran 1939’da yüzde 63’tü.

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