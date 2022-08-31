Türkiye Gazetesi

Avrupa gıda krizi ile mücadele ederken, İspanya’da 130 ton domates ile ortalık birbirine katıldı. İspanya’da pandemi sonrası Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığınca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti.

Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak Kovid-19 salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

Belediye Meydanı’nda saatler 12.00’yi gösterdiğinde La Tomatina’nın başladığının ilan edilmesiyle birlikte domatesler havada uçuştu.

Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi. Ayrıca geçmiş festivallerde olduğu gibi olası yaralanmalara karşı "domateslerin elle ezildikten sonra atılması" uyarısı yapıldı.

Özellikle son 10 yılda uluslararası ünü artan festivale normalde en fazla Asya ülkelerinden katılım olsa da Kovid-19 önlemlerinden dolayı bu yıl Asya'dan gelen turistlerin az ancak Avrupa ülkelerinden oldukça yüksek katılım olduğu bildirildi.

Domates savaşı sonunda binlerce kişiyle birlikte sokaklar ve kasabadan geçen nehir de kırmızıya büründü.

Amerikalı turistler, "İlk kez geldik ve çok eğlenceli geçti. Her yerimiz domates ama çok mutluyuz." derken, Bunol'da yaşayan Mario ise "Bizim için her La Tomatina sanki yeni bir başlangıç. Domatesleri birbirimize atarak sanki tekrar doğuyoruz." diye konuştu.

BUNOL’UN NÜFUSU BİR GÜNLÜĞÜNE İKİ KATINA ÇIKTI

Bunol Belediyesi ve festivalin organizatörleri izdihamı önlemek için 2013'ten bu yana katılımı 20 bin ile sınırlı tutuyor. Son yıllarda yerel etkinlik olmaktan çıkarılan ve ekonomik gelir amacı gözetilen festivale giriş 2013 yılından bu yana paralı yapılırken bu yılki bilet fiyatı 12 avro olarak belirlendi.

Yaklaşık 9 bin 600 olan nüfusu bir günlüğüne iki katına çıkan Bunol’da festival kapsamında müzik etkinlikleri de düzenleniyor.

Bunol Belediyesi La Tomatina sorumlusu Maria Valles, basına yaptığı açıklamada, festival için gelen turistlerin Valensiya bölgesine 2 milyon avroluk gelir bırakmasının öngörüldüğünü söyledi.

FESTİVALİN NASIL BAŞLADIĞI BİLİNMİYOR

Bunol'da her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor. En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol’da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması La Tomatina’nın başlangıcı olarak kabul görüyor.



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