Türkiye Gazetesi

Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya destek olan Almanya'dan Vladimiz Zelenskiy'e kötü haber geldi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, başkent Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna'ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı.

"SINIRA ULAŞTIK"

Bakan Lambrecht "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi. Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

"YARDIM SÜRERSE PROBLEM YAŞARIZ"

Rusya'ya karşı savunma amacıyla Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin stoklarından Ukrayna'ya silah yardımı yapıldığını dile getiren Christine Lambrecht "Yardımın devam etmesi durumunda Almanya Silahlı Kuvvetleri, ulusal ve ittifak savunmasını garanti etmede problem yaşayabilir" şeklinde konuştu.

Rusya: Ukrayna'nın iki gündür güneyde yaptığı saldırıları püskürttük Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın güney bölgesindeki çatışmalarda Rus ordusunun iki gündür Ukrayna birliklerince yapılan saldırıları geri püskürttüğünü ve 1700'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Rusya: Ukrayna'daki saldırıları bilinçli olarak yavaşlattık Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da "özel askeri operasyon"daki saldırıları, sivil kayıpları en aza indirmek için bilinçli yavaşlattıklarını söyledi.

Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali hava saldırısında vuruldu Uydu görüntülerine göre, Ukrayna’daki şiddetli bombardımanın ardından Zaporijya nükleer santralinin çatısında delikler oluştu. Bölgede radyasyon sızıntısının yaşanmasından endişe ediliyor.