Türkiye Gazetesi

Çin merkezli mobil oyun şirketi dünyada bir ilke imza atma girişiminde bulundu. Metaverse yatırımları yapan ve bu konuda lider bir firma olmak istediğini ifade eden şirket, Tang Yu isimli robotu CEO olarak kullanacağını açıkladı.

Şirket, yönetimde 'yapay zekâ + insan' politikasıyla devam etmeyi tercih ettiklerini aktarırken, Metaverse organizasyonu da kurmak istediklerini duyurdu.

"STRATEJİK BÜYÜMEMİZİ YÖNLENDİRECEK"

Sanal insan Tang Yu, 10 milyon dolarlık şirketin günlük operasyonlarına karar vermeyi destekleyecek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlayacak. Tang Yu, bu görevlerinin yanında yönetim kurulu için de gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik aracı olarak da kullanılacak.

Öte yandan robotun kadın olduğuna dikkat çeken Çinli şirketin Başkanı Dr. Dejian Liu konuyla ilgili olarak "Yapay zekânın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz. Tang Yu’yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi dönüştürecek ve stratejik büyümemizi yönlendirecek" dedi.

Şirketin 2025 yılına kadar 280 milyar dolar değerinde olacağı ifade edildi.

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