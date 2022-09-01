Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Amsterdam’daki Ter Apel göçmen merkezinde geçen hafta üç aylık bir mülteci bebeğin ölümünün ardından, kamplardaki insanlık dışı şartlar yardım kuruluşlarının hazırladığı raporlarla gün yüzüne çıktı. Mültecilerin barındırılmasında yetersiz kalan Hollanda yeni çözümler arıyor. Sokaklarda yatan mülteciler Amsterdam Belediye Meclisinin kararıyla yolcu gemisinde konaklayacak.

GEREKİRSE 1500 KİŞİ BARINABİLECEK

Amsterdam Belediye Meclisi’nce yapılan açıklamada "Göçmen merkezlerindeki aşırı kalabalık sebebiyle sokaklarda yatan insanlar için bir yolcu gemisinde en az 1000 sığınmacı barındırılacak. Devasa gemi 1 Ekim’den itibaren en az altı ay şehrin kanallarından ve turistik yerlerinden uzakta, Westelijk Havengebied sanayi bölgesinde demirleyecek, gerekirse 1500 kişi barınabilecek" denildi.

Ayrıca merkezî hükûmet tarafından finanse edilen planın Ter Apel’deki endişe verici insani durumun çözülmesine yardımcı olacağı da aktarıldı.

Hollanda Göç Bakanı Eric Van Der Burg da "Kruvaziyer gemisinin Amsterdam’a gelmesiyle birlikte sığınma zincirindeki krizi çözmede birlikte bir adım daha atıyoruz" dedi. Hükîmetin sığınmacıları gemilerde barındırmayı planladığını ilk defa temmuz ayında açıklamasından bu yana, Velsen-Noord belediyesinden sonra bir yolcu gemisinde mültecileri ağırlayan ikinci Hollanda şehri Amsterdam olacak.

Hollanda'da kamyon, sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hollanda yüzlerce Afganı ülkeye getirmeyi planlıyor Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının birinci yılına ilişkin Hollanda Meclisine yazılı açıklama yaptı. Hoekstra, Afganistan'dan Hollanda'ya tahliye edilmeyi bekleyen 496 kişinin daha bulunduğunu söyledi.