Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gıda ve enerji krizine neden oldu. Almanya, Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gaz sevkiyatının azalması ve Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla daha önce açıkladığı enerji tasarrufu önlemlerini bugün hayata geçirdi.

Bugünden itibaren 6 ay geçerli olacak tedbirler çerçevesinde hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Binaların girişlerinde, koridorlarda ve bekleme odalarında ısıtma sistemleri kapalı olacak. Kamu binalarında, su ısıtıcıları lavabolarda kullanılamayacak. Özel kapalı veya açık havuzlar artık elektrik veya gazla ısıtılamayacak.

Kira sözleşmelerinde yer alan kiralanan odalarda minimum sıcaklık öngören tüm maddeler de 6 ay süreyle askıya alındı. Fuar alanları gibi insanların sürekli olarak bulunmadıkları halka açık yerler artık ısıtılmayacak. Perakende mağazalarında, ısı kaybını önlemek için kapılar açık tutulmayacak. Kapıların sürekli açık kalacağı yerler sadece acil çıkışlar olabilecek.

Yeni kurallara göre binalar ve heykeller de artık estetik amaçlarla aydınlatılmayacak. Işıklı reklam panoları 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kapatılacak. Tıbbi tesisler, okullar ve bakım merkezleri bu kuraldan muaf tutulacak.

Hükümet, söz konusu önlemlerle gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 oranında azaltmayı planlıyor.

RUSYA-AVRUPA ARASINDA GAZ KRİZİ

Rus gaz devi Gazprom, teknik sorunları gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz akışını yüzde 20'ye indirmişti. Berlin yönetimi Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları göz önünde bulundurarak gaz akışının azaltılmasının "siyasi bir karar" olduğunu belirtiyor.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor! Son açıklama Belçika'dan: Önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi Avrupa'da derinleşiyor. Belçika Enerji Bakanı Straeten "Doğalgaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek" derken, Rus enerji şirketi Gazprom ise Fransız enerji şirketi Engie'ye gaz akışını azaltıyor. İngiltere'de ise enerji tavan fiyatının yüzde 80 artacağı belirtildi.

Fransızlar enerji krizi nedeniyle talaşlı ısıtmaya yöneldi Enerji krizi nedeniyle Fransa tasarruf planları dışında çareler arıyor. Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı aktarıldı.