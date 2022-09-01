Türkiye Gazetesi

Irak’ta Şii lider Muteda es-Sadr’ın siyasetten çekilmesinin ardından ülkede kaos çıktı. Güvenlik güçleri ve diğer şii gruplar arasında çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetti.

Şii lider Mukteda es-Sadr, İran’a ve eski Başbakan Maliki’ye yakın aday olarak Sudani’nin gösterilmesine isyan etti ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında Irak halkından özür dileyen Sadr, 'Bu olaylardan tek zarar gören Irak halkından özür diliyorum. Vatanım, şiddet ve yolsuzluk esareti altında. Barışçıl bir protesto umuyordum, kurşunlu, roketli ve sefil bir devrim değil. Madem devrime şiddet olayları karıştı o zaman bu bir devrim değildir. Bundan böyle devrim demeyeceğim.' dedi.

Irak’ta Ekim 2021 seçimlerinden sonra hiçbir partinin gereken oy oranına ulaşamadığı için hala hükümet kurulamadı. Ülkede yaşanan ayaklanmanın geçmişine bakıldığında bu haritanın 19 yıl öncesine kadar gittiği görülüyor.

Irak’ta yaşanan olaylarda Türkiye’yi ilgilendiren birçok başlık bulunuyor. Irak haritasına işlenen kaosun şifrelerini ve Yeşil Bölge’den Türkiye’nin kırmızı çizgisine uzanan oyunu Türkiye Gazetesi editörü Gülcan Ayboğan sizin için araştırdı…

Irak parçalanırsa sırada üç ülke var! Hedef 'böl ve yönet' mekanizmasını devreye sokmak Prof. Dr. Caşın "Bugünkü cari uyuşmazlığın arkasında büyük plan var" derken Prof. Dr. Turan "Irak’ın statüsü değişirse, Türkiye’nin kendi güvenliği açısından birtakım hakları olacak" ifadelerini kullandı.

Irak'ı parçalama provası 2014 yılında yaşananları hatırlatan ITC eski başkanı Salihi “Türkmenler tam bir ateş topunun ortasında. Kerkük’e girmek için merkezî otoritenin zayıflamasını bekleyen DEAŞ, PKK, PEJAK dâhil birçok bölücü unsur fırsat kolluyor. Kerkük ve Musul’da mutlak manada Türkmen gücü kurulmalı” dedi.