Türkiye Gazetesi

İnsanların gününün önemli bölümü, televizyon, cep telefonu ve bilgisayarların başında geçiyor. ABD’de Oregon Eyalet Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, ekranlardan yayılan mavi ışığa fazla maruz kalınmasının yaşlanmayı önemli ölçüde hızlandırdığı belirlendi. Araştırmacılar, bu ışığın ayrıca obezite başlaması ve hatta psikolojik problemlere de yol açtığını ifade ettiler.

Üniversitenin Bütünleştirici Biyoloji Bölümü başkanı Prof. Dr. Jadwiga Giebultowicz, “Ekranlardan gelen mavi ışığa aşırı derecede maruz kalmak, vücudumuzdaki deri ve yağ hücrelerinden duyu nöronlarına kadar çok çeşitli hücreler üzerinde zararlı etkilere yol açar. Mavi ışığa maruz kalan meyve sineklerinde belirli metabolitlerin (hücrelerin doğru çalışması için gerekli olan kimyasalların) seviyelerinin değiştiğini ilk biz gösterdik” dedi.

İnsanlar ve sinekler hücresel düzeyde benzerlikler gösterdiği için bu tespit önemli kabul ediliyor. Bir başka rahatsız edici keşif ise glutamat gibi nöronlar arasındaki iletişimden sorumlu moleküllerin mavi ışığa maruz kaldıktan sonra daha düşük seviyede olması.

Çalışma yazarlarına göre, düşük glutamat seviyeleri beyin fonksiyonlarında azalmaya ve muhtemelen erken yaşlanmaya sebep olabilir. Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, “Çalışmamız, aşırı mavi ışığa maruz kalmaktan kaçınmanın iyi bir yaşlanma karşıtı strateji olabileceğini gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

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