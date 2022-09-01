Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan beri oligarkların şüpheli ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu ölümlere bir yenisi eklendi ve Rusya'da petrol şirketi devi LukOil'in başkanı trajik şekilde hayatını kaybetti.

Rus basınının hastane kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Rus petrol şirketi Lukoil'in Genel Müdürü Ravil Maganov, Moskova'daki Merkez Klinik Hastanesi'nin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Rus haber ajansları Rus soruşturma komitesinin uzmanlarına dayandırdığı bilgilere göre Maganov'un pencereden atlayarak intihar ettiği bilgisini geçerken, Rus resmi kuruluşları Ravil Maganov'un kesin ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak Maganov'un öldüğü noktada olay yeri inceleme uzmanlarının araştırma yaptığı, Maganov'un cesedinin de adli tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi. Uzun süre Lukoil'e bağlı alt kuruluş olan Langepasneftegaz'da çeşitli görevlerde bulunan Ravil Maganov, 2020 yılında Lukoil Genel Müdürü Valery Grafier'in ölümünden sonra şirketin başına geçmişti.

Rus oligarkın yatından çıkanlar şoke etti: ABD'li yetkililer 'Durum ilginçleşiyor' diyerek duyurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD, Rus oligarkların mal varlığını dondurmuş ve çoğuna da el koymuştu. ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, el konulan bir Rus oligarka ait yatta yapılan aramalarda Faberge yumurtası bulunduğunu açıkladı.

Rus oligark Roman Abramoviç'ten AB'ye karşı hamle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası AB yaptırım listesine giren Roman Abramoviç uzun süre sonra harekete geçti. Mal varlıkları dondurulan ve seyahat yasağı getirilen Abramoviç, yaptırımlar için dava açtı.

ABD Rus oligarklara göz açtırmıyor! 300 milyon dolarlık yata el konuldu ABD, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu duyurdu.