Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uygur Türklerine insanlık suçu işlediğine dair rapora Çin'den cevap geldi. Raporda "İnsan hakları ihlal edildi" denildi. "Bu ihlallerin insanlık suçu teşkil edebileceğine" işaret edildi. Raporun, Yüksek Komiser Michelle Bachelet’nin görev süresi dolmadan dakikalar önce açıklanması dikkati çekti.

48 sayfalık raporda Uygur, Kazak ve Kırgız Türkleriyle yapılan mülakatlar yer aldı. İşkence, kötü muamele ve zorunlu tıbbi tedavi uygulandığına dair güvenilir belgeler olduğu ifade edildi.

ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

Eğitim kamplarında tutulan Müslüman azınlığa mensup kişilerin, temel insan haklarından mahrum edildiği de rapora yansıdı. Pekin yönetimi ise rapora sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı raporu "yasa dışı" ve "geçersiz" olarak tanımladı. Raporun bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Mayıs ayında Çin'e gitmiş, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni de ziyaret etmişti.

BM'den utanç raporu: Uygurlara yapılan muamele modern kölelik biçimi BM’nin yayınladığı yeni raporda, Çin'in Sincan bölgesindeki azınlıklar istekleri dışında çalışmaya,fiziksel ve cinsel şiddete ve modern bir kölelik biçimi olabilecek diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kalmaya zorlandıkları belirtildi. Raportör, bazı vakalarla ilgili "kölelik" şüphesini dile getirdi.

Uygur Türklerine yönelik asimilasyonu belgelediler Çin'in inkâr ettiği, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin polis departmanına ait belge ve fotoğraflara ulaşıldı.